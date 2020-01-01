Черная месса (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.12020, Черная месса (2020). Серия 2
Детектив12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Александра Корзухина помогает Андрею Грекову расследовать загадочное убийство музыковеда Гладилина: его тело в концертном фраке обнаружили сидящим за роялем и «играющим» при свете свечей.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
3.8 IMDb
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- Актриса
Елена
Великанова
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- ЛГАктриса
Любовь
Германова
- Актёр
Валерий
Сторожик
- СПАктёр
Сергей
Подольный
- Актриса
Виктория
Герасимова
- МСАктёр
Максим
Сапрыкин
- Актриса
Леся
Кудряшова
- АФАктёр
Алексей
Фаддеев
- АГАктёр
Алексей
Гнилицкий
- ЮГСценарист
Юрий
Гречаный
- ДПСценарист
Дарья
Павлотос
- ЕКСценарист
Елена
Кряковцева
- СКСценарист
Сергей
Кощеев
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- ВХПродюсер
Вазген
Хачатрян
- ИППродюсер
Ирина
Путятина