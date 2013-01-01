Час ноль (сериал, 2013) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

Увлекательный сериал о теориях заговора, тайных обществах, секретах древних артефактов и прочей конспирологии. В центре сюжета — редакция журнала «Современный скептик» под руководством Хэнка Галлистона. Герои ежедневно развенчивают мифы о сверхъественном, подвергая свои жизни опасности.



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