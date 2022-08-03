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Час ноль
1-й сезон

Час ноль (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Zero Hour 13 серий
Триллер, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Увлекательный сериал о теориях заговора, тайных обществах, секретах древних артефактов и прочей конспирологии. В центре сюжета — редакция журнала «Современный скептик» под руководством Хэнка Галлистона. Герои ежедневно развенчивают мифы о сверхъественном, подвергая свои жизни опасности.

Страна
США
Жанр
Мистика, Приключения, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Час ноль»