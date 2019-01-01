Букабу (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2019, Букабу. Серия 7
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Знаменитый рок-щенок Букабу путешествует по миру с группой и дает концерты, собирая стадионы поклонников. Но вот незадача: чтобы Букабу смог выйти на сцену и выступить, ему нужно прочитать книгу. Нет чтения – нет вдохновения! Получить творческий заряд Букабу помогают друзья-знаменитости.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время11 мин / 00:11
- Режиссёр
Вадим
Плохотников
- ОШАктриса
Ольга
Шелест
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актриса
Анжелика
Каширина
- Актриса
Татьяна
Веденеева
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актриса
Алиса
Гребенщикова
- Актёр
Александр
Олешко
- АСАктёр
Алексей
Соколов
- ЕКАктриса
Елена
Кулецкая
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- АБСценарист
Александр
Бачило
- ЮМПродюсер
Юлия
Миндубаева
- ТЦПродюсер
Татьяна
Цыварева
- ВКПродюсер
Василий
Куценко
- Продюсер
Руслан
Сорокин
- МБОператор
Михаил
Белкин