Брокмайр (сериал, 2017) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Джим Брокмайр стал трезвенником, но не избавился от недостатков, за которые так много людей его ненавидит. Как одиозный комментатор в исполнении Хэнка Азарии проявит себя на новой работе во Флориде? Смотрите 3 сезон сериала «Брокмайр» в подписке Amediateka на Wink.
Третий сезон черной комедии о пытающемся встать на путь исправления комментаторе бейсбольных матчей перемещается во Флориду, где Джим Брокмайр получил новую работу. Он отказался от выпивки и ходит на встречи анонимных алкоголиков, но, чтобы перестать быть мерзавцем, этого может оказаться мало. Джим лишился поддержки Чарльза и Джулс, и теперь ему нужно найти себя в новом коллективе. Его партнершей по студии становится Гэбби Тэйлор, бывшая звезда софтбола, которая еще только осваивается в комментаторском ремесле. Им пытается вставлять палки в колеса самолюбивый Мэтт Хардести, на фоне которого сам Брокмайр кажется ангелом. Статус аутсайдера побуждает Джима бунтовать против системы и изо всех сил доказывать свой профессионализм.
Историю перевоспитания Джима смотрите в 3 сезоне сериала «Брокмайр» в подписке Amediateka на Wink.
Сериал Брокмайр 3 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ТКРежиссёр
Тим
Киркби
- Актёр
Хэнк
Азария
- ТДАктёр
Тайрел
Джексон Уильямс
- Актриса
Аманда
Пит
- ХМАктёр
Хемки
Мадера
- Актриса
Кэти
Финнеран
- ТНАктриса
Тоуни
Ньюсом
- Актёр
Пол
Рэй
- ВБАктриса
Виктория
Блэйд
- РХАктриса
Рейна
Хардести
- РКАктёр
Ричард
Кайнд
- МКСценарист
Мэл
Кауэн
- РГСценарист
Рене
Губе
- Продюсер
Хэнк
Азария
- ДЧПродюсер
Джоэль
Чёрч-Купер
- ДФПродюсер
Джо
Фаррелл
- ЭХПродюсер
Эндрю
Хилл Ньюман
- НДХудожник
Нат
Джонс
- МКХудожница
Молли
Коффи
- ЛКМонтажёр
Луис
Колина
- АКМонтажёр
А.Дж.
Католайн
- ГБОператор
Гленн
Браун
- АБКомпозитор
Адам
Блау