Брокмайр. Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
Брокмайр
3-й сезон
1-я серия
7.22017, Brockmire
Комедия, Спортивный18+
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Брокмайр (сериал, 2017) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

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О сериале

Джим Брокмайр стал трезвенником, но не избавился от недостатков, за которые так много людей его ненавидит. Как одиозный комментатор в исполнении Хэнка Азарии проявит себя на новой работе во Флориде? Смотрите 3 сезон сериала «Брокмайр» в подписке Amediateka на Wink.

Третий сезон черной комедии о пытающемся встать на путь исправления комментаторе бейсбольных матчей перемещается во Флориду, где Джим Брокмайр получил новую работу. Он отказался от выпивки и ходит на встречи анонимных алкоголиков, но, чтобы перестать быть мерзавцем, этого может оказаться мало. Джим лишился поддержки Чарльза и Джулс, и теперь ему нужно найти себя в новом коллективе. Его партнершей по студии становится Гэбби Тэйлор, бывшая звезда софтбола, которая еще только осваивается в комментаторском ремесле. Им пытается вставлять палки в колеса самолюбивый Мэтт Хардести, на фоне которого сам Брокмайр кажется ангелом. Статус аутсайдера побуждает Джима бунтовать против системы и изо всех сил доказывать свой профессионализм.

Историю перевоспитания Джима смотрите в 3 сезоне сериала «Брокмайр» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Брокмайр»