Брокмайр (сериал, 2017) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Джим Брокмайр стал трезвенником, но не избавился от недостатков, за которые так много людей его ненавидит. Как одиозный комментатор в исполнении Хэнка Азарии проявит себя на новой работе во Флориде? Смотрите 3 сезон сериала «Брокмайр» в подписке Amediateka на Wink.



Третий сезон черной комедии о пытающемся встать на путь исправления комментаторе бейсбольных матчей перемещается во Флориду, где Джим Брокмайр получил новую работу. Он отказался от выпивки и ходит на встречи анонимных алкоголиков, но, чтобы перестать быть мерзавцем, этого может оказаться мало. Джим лишился поддержки Чарльза и Джулс, и теперь ему нужно найти себя в новом коллективе. Его партнершей по студии становится Гэбби Тэйлор, бывшая звезда софтбола, которая еще только осваивается в комментаторском ремесле. Им пытается вставлять палки в колеса самолюбивый Мэтт Хардести, на фоне которого сам Брокмайр кажется ангелом. Статус аутсайдера побуждает Джима бунтовать против системы и изо всех сил доказывать свой профессионализм.



Историю перевоспитания Джима смотрите в 3 сезоне сериала «Брокмайр» в подписке Amediateka на Wink.

