Битва за Севастополь (2015) (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Людмиле Павличенко было всего 25 лет, когда она стала самой результативной женщиной-снайпером времен Второй Мировой войны. Ее встреча с Элеонорой Рузвельт и делегатами дружественных стран, принимавших решение о помощи Советскому Союзу, стала переломной для хода всей войны.



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