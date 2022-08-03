Битва за Севастополь (2015) (сериал, 2015) смотреть онлайн

Людмиле Павличенко было всего 25 лет, когда она стала самой результативной женщиной-снайпером времен Второй Мировой войны. Ее встреча с Элеонорой Рузвельт и делегатами дружественных стран, принимавших решение о помощи Советскому Союзу, стала переломной для хода всей войны.

