Битва за Севастополь (2015)
Wink
Сериалы
Битва за Севастополь (2015)
9.32015, Битва за Севастополь (2015) 1 сезон
Драма, Военный18+

Этот сериал пока недоступен

Битва за Севастополь (2015) (сериал, 2015) смотреть онлайн

О сериале

Людмиле Павличенко было всего 25 лет, когда она стала самой результативной женщиной-снайпером времен Второй Мировой войны. Ее встреча с Элеонорой Рузвельт и делегатами дружественных стран, принимавших решение о помощи Советскому Союзу, стала переломной для хода всей войны.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Военный, Драма

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Битва за Севастополь (2015)»