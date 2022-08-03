Битва за Севастополь (2015). Серия 1
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Битва за Севастополь (2015)
1-й сезон
1-я серия
9.32015, Битва за Севастополь (2015). Серия 1
Драма, Военный18+

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Битва за Севастополь (2015) (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Людмиле Павличенко было всего 25 лет, когда она стала самой результативной женщиной-снайпером времен Второй Мировой войны. Ее встреча с Элеонорой Рузвельт и делегатами дружественных стран, принимавших решение о помощи Советскому Союзу, стала переломной для хода всей войны.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Битва за Севастополь (2015)»