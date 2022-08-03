9.32015, Битва за Севастополь (2015). Серия 1
Драма, Военный18+
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Битва за Севастополь (2015) (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Людмиле Павличенко было всего 25 лет, когда она стала самой результативной женщиной-снайпером времен Второй Мировой войны. Ее встреча с Элеонорой Рузвельт и делегатами дружественных стран, принимавших решение о помощи Советскому Союзу, стала переломной для хода всей войны.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Мокрицкий
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актёр
Евгений
Цыганов
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- Актёр
Никита
Тарасов
- ДБАктриса
Джоан
Блэкэм
- Актриса
Полина
Пахомова
- ВЛАктёр
Владимир
Лилицкий
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актёр
Валерий
Гришко
- МБСценарист
Максим
Бударин
- ЛКСценарист
Леонид
Корин
- ЕОСценарист
Егор
Олесов
- МДСценарист
Максим
Данкевич
- ЕОПродюсер
Егор
Олесов
- Продюсер
Наталья
Мокрицкая
- УСПродюсер
Ульяна
Савельева
- АКХудожник
Алексей
Камышов
- ЮГХудожник
Юрий
Григорович
- ВОМонтажёр
Виктор
Онысько
- ЮКОператор
Юрий
Король
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин