Без башни (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

В программе 9 персонажей и каждый из них обладает яркой индивидуальностью. Все они выходят в город, чтобы осуществить свою особую миссию. Они провоцируют, спорят, хулиганят… Вообщем, всеми способами выводят на различные эмоции ничего не подозревающих людей на улице. В это время за ними следит скрытая камера — получившиеся сюжеты смотрят в студии зрители, ведущий шоу Доминик Джокер и жюри, состоящее из трех звезд шоу-бизнеса. Автор и участник самого безбашенного сюжета становится победителем, ему вручают приз — статуэтку «Оскар без мозгов».

