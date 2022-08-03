Без башни (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

В программе 9 персонажей и каждый из них обладает яркой индивидуальностью. Все они выходят в город, чтобы осуществить свою особую миссию. Они провоцируют, спорят, хулиганят… Вообщем, всеми способами выводят на различные эмоции ничего не подозревающих людей на улице. В это время за ними следит скрытая камера — получившиеся сюжеты смотрят в студии зрители, ведущий шоу Доминик Джокер и жюри, состоящее из трех звезд шоу-бизнеса. Автор и участник самого безбашенного сюжета становится победителем, ему вручают приз — статуэтку «Оскар без мозгов».

