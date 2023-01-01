Биография

Доминик Джокер — актер, певец, создатель музыки и аранжировок, продюсер. Родился в Одессе 19 июля 1980 года. Его мама — гендиректор JockerSchool. В 7-летнем возрасте впервые вышел на школьную сцену. С раннего детства интересовался музыкальной сферой и пением. Не раз во время учебы создавал группы в разных стилях, от рока до рэпа. После получения аттестата поступил в мореходку, но понял — выбор неверный. Перевелся в консерваторию, но не окончил ее. В 90-х Доминик стал известен как участник популярного музыкального коллектива. С 1998-го начал петь сольно, переехал в Москву. Позже участвовал в шоу «Фабрика Звезд 4», которое принесло славу. Периодически Доминик Джокер снимается в кино — он играл самого себя в лентах «Крыша Мира», «Универ. Новая общага».