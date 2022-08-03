Конец 19-го века. В губернском городе N происходит серия загадочных убийств. На место преступления приезжает столичный следователь Горемыкин. Поиски убийц приводят его к неожиданному выводу — в городе создан революционный кружок, в котором состоят два молодых человека, недавно вернувшиеся из Швейцарии.

