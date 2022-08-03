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Бесы
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Бесы (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2014, Бесы. Серия 4
Драма, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Конец 19-го века. В губернском городе N происходит серия загадочных убийств. На место преступления приезжает столичный следователь Горемыкин. Поиски убийц приводят его к неожиданному выводу — в городе создан революционный кружок, в котором состоят два молодых человека, недавно вернувшиеся из Швейцарии.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Качество
SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бесы»