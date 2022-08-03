Бесы (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
2014, Бесы. Сезон 1 4 серии
Драма, Детектив18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Конец 19-го века. В губернском городе N происходит серия загадочных убийств. На место преступления приезжает столичный следователь Горемыкин. Поиски убийц приводят его к неожиданному выводу — в городе создан революционный кружок, в котором состоят два молодых человека, недавно вернувшиеся из Швейцарии.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВХРежиссёр
Владимир
Хотиненко
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актёр
Антон
Шагин
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Евгений
Ткачук
- АКАктёр
Алексей
Кирсанов
- МЛАктриса
Мария
Луговая
- ИПАктриса
Иванна
Петрова
- Актриса
Надежда
Маркина
- ИКАктёр
Игорь
Костолевский
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- ВХСценарист
Владимир
Хотиненко
- ФДСценарист
Фёдор
Достоевский
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- Художник
Владимир
Никифоров
- ДАХудожник
Дмитрий
Андреев
- ВГХудожник
Виталий
Глазко
- ВГХудожник
Владимир
Гудилин
- МПМонтажёр
Максим
Полинский
- МУМонтажёр
Максим
Урманов
- ДАОператор
Денис
Аларкон Рамирес
- ААКомпозитор
Алексей
Айги