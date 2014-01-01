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Бесы (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2014, Бесы. Серия 1
Драмы, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Конец 19-го века. В губернском городе N происходит серия загадочных убийств. На место преступления приезжает столичный следователь Горемыкин. Поиски убийц приводят его к неожиданному выводу — в городе создан революционный кружок, в котором состоят два молодых человека, недавно вернувшиеся из Швейцарии.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Русские, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бесы»

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