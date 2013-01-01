Балабол. Сезон 1. Серия 9
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Балабол
1-й сезон
9-я серия
9.32013, Балабол. Сезон 1. Серия 9
Криминал, Комедии16+
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Балабол (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Скорая свадьба дочери заставляет одинокого следователя Александра «Балабола» Балабина задуматься о собственном счастье. Он пытается наладить отношения с первой и единственной своей любовью, бывшей женой Леной. Но работа, которая не знает ни сна, ни отдыха, снова отвлекает опера от семьи.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.3 IMDb

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