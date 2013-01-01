9.32013, Балабол. Сезон 1. Серия 3
Криминал, Комедии16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Балабол (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
- 16+52 мин
Балабол
Сезон 1 Серия 1
- 16+52 мин
Балабол
Сезон 1 Серия 2
- 16+54 мин
Балабол
Сезон 1 Серия 3
- 16+55 мин
Балабол
Сезон 1 Серия 4
- 16+54 мин
Балабол
Сезон 1 Серия 5
- 16+54 мин
Балабол
Сезон 1 Серия 6
- 16+52 мин
Балабол
Сезон 1 Серия 7
- 16+54 мин
Балабол
Сезон 1 Серия 8
- 16+53 мин
Балабол
Сезон 1 Серия 9
- 16+52 мин
Балабол
Сезон 1 Серия 10
- 16+52 мин
Балабол
Сезон 1 Серия 11
- 16+52 мин
Балабол
Сезон 1 Серия 12
- 16+53 мин
Балабол
Сезон 1 Серия 13
- 16+53 мин
Балабол
Сезон 1 Серия 14
- 16+54 мин
Балабол
Сезон 1 Серия 15
- 16+54 мин
Балабол
Сезон 1 Серия 16
Сюжет
Скорая свадьба дочери заставляет одинокого следователя Александра «Балабола» Балабина задуматься о собственном счастье. Он пытается наладить отношения с первой и единственной своей любовью, бывшей женой Леной. Но работа, которая не знает ни сна, ни отдыха, снова отвлекает опера от семьи.
Сериал Балабол 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Актёр
Константин
Юшкевич
- ИШАктёр
Илья
Шляга
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актриса
Инга
Оболдина
- Актриса
Ирина
Низина
- МПАктриса
Мария
Пирогова
- ИААктёр
Иван
Агапов
- АСАктёр
Александр
Самойлов
- ИСАктёр
Игорь
Старосельцев
- ЕЧАктриса
Елена
Чарквиани
- АШСценарист
Андрей
Шишов
- РАПродюсер
Рауф
Атамалибеков
- ИШХудожник
Игорь
Широков
- НРХудожница
Наталья
Радина
- ИЛМонтажёр
Иван
Лисичкин
- ДСОператор
Дмитрий
Савинов
- ИТКомпозитор
Илья
Трусковский