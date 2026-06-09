9.22023, Балабол 7. Сезон 1. Серия 24
Детектив, Комедия16+
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Балабол 7 (сериал, 2023) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн
О сериале
Саня Балабин уверен, что всё может и умеет сам, но зачастую попадает в безвыходные ситуации, когда спасти его могут только друзья. В отделе появляется новичок — лейтенант Чекашин — Саня найдёт себе новый объект для шуток и подколов. Сам же очутится внутри неожиданного любовного треугольника: в город вернутся Анжелика и Марьям, а вместе с ними и новые приключения. Также в опасности окажется семья Сани, и просто так он это не оставит. Балабин выйдет на след опасной банды, перевозящей бриллианты за рубеж.
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