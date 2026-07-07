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Балабол 7
Актёры и съёмочная группа сериала «Балабол 7»

Актёры и съёмочная группа сериала «Балабол 7»

Режиссёры

Михаил Галин

Михаил Галин

Режиссёр

Актёры

Мария Пирогова

Мария Пирогова

Актриса
Гоша Куценко

Гоша Куценко

Актёр
Инга Оболдина

Инга Оболдина

Актриса
Илья Шляга

Илья Шляга

Актёр
Юлия Такшина

Юлия Такшина

Актриса

Сценаристы

Михаил Пиденко

Михаил Пиденко

Сценарист
Александр Свердлов

Александр Свердлов

Сценарист
Андрей Шишов

Андрей Шишов

Сценарист

Продюсеры

Рауф Атамалибеков

Рауф Атамалибеков

Продюсер
Алексей Успенский

Алексей Успенский

Продюсер

Художники

Григор Тер-Месропян

Григор Тер-Месропян

Художник

Композиторы

Илья Трусковский

Илья Трусковский

Композитор