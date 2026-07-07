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Сериалы
Балабол 7
Актёры и съёмочная группа сериала «Балабол 7»
Актёры и съёмочная группа сериала «Балабол 7»
Режиссёры
Михаил Галин
Режиссёр
Актёры
Мария Пирогова
Актриса
Гоша Куценко
Актёр
Инга Оболдина
Актриса
Илья Шляга
Актёр
Юлия Такшина
Актриса
Сценаристы
Михаил Пиденко
Сценарист
Александр Свердлов
Сценарист
Андрей Шишов
Сценарист
Продюсеры
Рауф Атамалибеков
Продюсер
Алексей Успенский
Продюсер
Художники
Григор Тер-Месропян
Художник
Композиторы
Илья Трусковский
Композитор