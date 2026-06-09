Балабол 7 (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+52 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 1
- 16+50 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 2
- 16+51 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 3
- 16+52 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 4
- 16+53 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 5
- 16+53 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 6
- 16+50 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 7
- 16+49 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 8
- 16+53 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 9
- 16+53 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 10
- 16+51 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 11
- 16+52 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 12
- 16+52 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 13
- 16+52 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 14
- 16+52 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 15
- 16+51 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 16
- 16+53 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 17
- 16+52 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 18
- 16+52 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 19
- 16+50 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 20
- 16+53 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 21
- 16+50 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 22
- 16+52 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 23
- 16+57 мин
Балабол 7
Сезон 1 Серия 24
О сериале
Саня Балабин уверен, что всё может и умеет сам, но зачастую попадает в безвыходные ситуации, когда спасти его могут только друзья. В отделе появляется новичок — лейтенант Чекашин — Саня найдёт себе новый объект для шуток и подколов. Сам же очутится внутри неожиданного любовного треугольника: в город вернутся Анжелика и Марьям, а вместе с ними и новые приключения. Также в опасности окажется семья Сани, и просто так он это не оставит. Балабин выйдет на след опасной банды, перевозящей бриллианты за рубеж.
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