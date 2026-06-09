Саня Балабин уверен, что всё может и умеет сам, но зачастую попадает в безвыходные ситуации, когда спасти его могут только друзья. В отделе появляется новичок — лейтенант Чекашин — Саня найдёт себе новый объект для шуток и подколов. Сам же очутится внутри неожиданного любовного треугольника: в город вернутся Анжелика и Марьям, а вместе с ними и новые приключения. Также в опасности окажется семья Сани, и просто так он это не оставит. Балабин выйдет на след опасной банды, перевозящей бриллианты за рубеж.

