Анекдоты. Сезон 1. Серия 49
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Анекдоты
1-й сезон
49-я серия
7.92013, Анекдоты. Сезон 1. Серия 49
Комедия18+

Анекдоты (сериал, 2013) сезон 1 серия 49 смотреть онлайн бесплатно

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1-й сезон

О сериале

Новое скетч-шоу «Анекдоты» - это экранизация самых свежих и смешных анекдотов, героями которых стали гламурные блондинки, тещи, Вовочки и Казановы в шкафу. В главных ролях шоу снялись всем нам хорошо известные актеры. И каждый из них выбрал себе роль по душе. Андрей Федорцов – преданный семьянин, поэтому выбрал для себя роли мужей. Семен Стругачев выбрал анекдоты о мужской дружбе. А Юрий Гальцев сыграл начальника военкомата, который придумал оригинальный способ отмазывать призывников от армии.

Сериал Анекдоты 1 сезон 49 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Анекдоты»