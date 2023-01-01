Биография

Алексей Байдаков – актер. Родился в 1965 году. Вырос в городе Лодейное Поле. Участвовал в массовке фильма 1978 года «Молодая жена», и с того момента решил стать актером. Вместе с единомышленниками в 1986-м организовал самодеятельный коллектив, со временем выросший в театр-студию. Первые роли Байдакова – шуты и скоморохи в театрализованных представлениях на городских праздниках. В 1991 году театр «Апрель» получил официальный статус. В 2000 году артист окончил театральный институт в Ленинграде и продолжил работу в родном городе. Сегодня Алексей Александрович – директор и художественный руководитель драматического театра. На приглашения сняться в кино артист отозвался лишь в 2008 году. В фильмах Байдаков исполняет вторые роли – но так, что зрители отмечают его работы многочисленными «лайками» и одобрительными отзывами. Наибольший отклик публики вызвал его Александр Потапов, персонаж детективного сериала 2018 года «Ворона». На многие предложения от кинорежиссеров актер отвечает отказом: в созданном им театре ставится не менее пяти премьер в год, занятость в спектаклях чрезвычайно высока, а отказаться от сцены ради киносъемочной площадки он не готов.