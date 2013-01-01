Анекдоты. Сезон 1. Серия 43
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Анекдоты
1-й сезон
43-я серия
8.02013, Анекдоты. Сезон 1. Серия 43
Комедии18+

Анекдоты (сериал, 2013) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн бесплатно

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1-й сезон

Сюжет

Новое скетч-шоу «Анекдоты» - это экранизация самых свежих и смешных анекдотов, героями которых стали гламурные блондинки, тещи, Вовочки и Казановы в шкафу. В главных ролях шоу снялись всем нам хорошо известные актеры. И каждый из них выбрал себе роль по душе. Андрей Федорцов – преданный семьянин, поэтому выбрал для себя роли мужей. Семен Стругачев выбрал анекдоты о мужской дружбе. А Юрий Гальцев сыграл начальника военкомата, который придумал оригинальный способ отмазывать призывников от армии.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

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Актёры и съёмочная группа сериала «Анекдоты»

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