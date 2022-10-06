Алиса не может ждать (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Алиса не может ждать. Сезон 1. Серия 2
2022, Алиса не может ждать. Сезон 1. Серия 2
Драма18+
Драма18+

Драма Наталии Мещаниновой о слепнущей школьнице, которая хочет как следует насладиться жизнью, пока совсем не потеряет зрение. Алисе только 15 лет, но из-за своей болезни она стремительно слепнет. Через пару лет ее зрение пропадет совсем, но мама Алисы намеренно не говорит с дочерью об этом, боясь последствий. Алиса тем временем обнаруживает страшную правду сама и решает не тратить оставшееся время на учебу. Чтобы увидеть в жизни как можно больше красоты, она бросает лицей, посвящает больше времени хобби, а еще заключает контракт с бизнесменом, который в обмен на деньги и подарки хочет одного – стать первым сексуальным партнером Алисы, когда та достигнет нужного возраста. Тем временем сестра Алисы Юля страдает из-за мужа-абьюзера, ища повод развестись.

Россия
Драма
41 мин / 00:41

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

