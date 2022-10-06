Эта серия пока недоступна
Алиса не может ждать (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Драма Наталии Мещаниновой о слепнущей школьнице, которая хочет как следует насладиться жизнью, пока совсем не потеряет зрение. Алисе только 15 лет, но из-за своей болезни она стремительно слепнет. Через пару лет ее зрение пропадет совсем, но мама Алисы намеренно не говорит с дочерью об этом, боясь последствий. Алиса тем временем обнаруживает страшную правду сама и решает не тратить оставшееся время на учебу. Чтобы увидеть в жизни как можно больше красоты, она бросает лицей, посвящает больше времени хобби, а еще заключает контракт с бизнесменом, который в обмен на деньги и подарки хочет одного – стать первым сексуальным партнером Алисы, когда та достигнет нужного возраста. Тем временем сестра Алисы Юля страдает из-за мужа-абьюзера, ища повод развестись.
Рейтинг
- НМРежиссёр
Наталия
Мещанинова
- ЕИАктриса
Елизавета
Ищенко
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актриса
Таисия
Вилкова
- Актёр
Степан
Девонин
- Актёр
Михаил
Трухин
- НЛАктриса
Надежда
Лумпова
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- Актёр
Павел
Ворожцов
- ПЦАктриса
Полина
Цыганова
- АНАктёр
Александр
Никольский
- НМСценарист
Наталия
Мещанинова
- Сценарист
Степан
Девонин
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- НСХудожник
Ника
Сергеева
- АКМонтажёр
Александр
Крылов
- ЕЦОператор
Евгений
Цветков
- АЗКомпозитор
Антон
Захаров