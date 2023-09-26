След на воде. Сезон 1. Серия 15
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След на воде
1-й сезон
15-я серия
8.42017, След на воде. Сезон 1. Серия 15
Детектив16+

След на воде (сериал, 2017) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Детективный сериал о работе спецотдела «ФЭС–морской департамент». Новое подразделение создано на волне популярности всем известной Федеральной экспертной службы проекта «След». Специализация «морского департамента» — особо опасные преступления, совершаемые на водных просторах. Изучая улики, проводя экспертизы, пользуясь самым современным оборудованием — сканерами, тепловизорами, детекторами движения — команде оперативников на деле придется доказать, что преступник не сможет спрятать «концы в воду».

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «След на воде»