Акватория (сериал, 2017) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно
8.42017, Акватория. Сезон 1. Серия 19
Детектив16+
Сезоны и серии
О сериале
Детективный сериал о работе спецотдела «ФЭС–морской департамент». Новое подразделение создано на волне популярности всем известной Федеральной экспертной службы проекта «След». Специализация «морского департамента» — особо опасные преступления, совершаемые на водных просторах. Изучая улики, проводя экспертизы, пользуясь самым современным оборудованием — сканерами, тепловизорами, детекторами движения — команде оперативников на деле придется доказать, что преступник не сможет спрятать «концы в воду».
Сериал Акватория 1 сезон 19 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- НБАктриса
Наталья
Бурмистрова
- ГМАктёр
Георгий
Маришин
- ДПАктёр
Денис
Портнов
- ИЯАктриса
Инна
Ярмошук
- СВАктёр
Сергей
Воробьёв
- ДПАктриса
Дарья
Перова
- АПАктёр
Андрей
Перович
- КЧАктёр
Константин
Чеховский
- ОМАктриса
Ольга
Михайлова
- ЖКАктриса
Жанна
Куприянова
- МБСценарист
Михаил
Беленький
- СМСценарист
Сергей
Малюгов
- ЖЗСценарист
Жанна
Залога
- АБПродюсер
Алексей
Бродский
- АЛПродюсер
Александр
Левин
- ДОПродюсер
Дарья
Орлова
- Продюсер
Марина
Белова
- АСХудожник
Александр
Суворов
- АПМонтажёр
Андрей
Першин
- АЗОператор
Алексей
Зайков
- АБОператор
Александр
Бучнев
- АСОператор
Александр
Столпаков
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев