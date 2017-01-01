Акватория (сериал, 2017) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Детективный сериал о работе спецотдела «ФЭС–морской департамент». Новое подразделение создано на волне популярности всем известной Федеральной экспертной службы проекта «След». Специализация «морского департамента» — особо опасные преступления, совершаемые на водных просторах. Изучая улики, проводя экспертизы, пользуясь самым современным оборудованием — сканерами, тепловизорами, детекторами движения — команде оперативников на деле придется доказать, что преступник не сможет спрятать «концы в воду».



