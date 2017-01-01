Акватория. Сезон 1. Серия 19
Wink
Сериалы
Акватория
1-й сезон
19-я серия

Акватория (сериал, 2017) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

8.42017, Акватория. Сезон 1. Серия 19
Детектив16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Детективный сериал о работе спецотдела «ФЭС–морской департамент». Новое подразделение создано на волне популярности всем известной Федеральной экспертной службы проекта «След». Специализация «морского департамента» — особо опасные преступления, совершаемые на водных просторах. Изучая улики, проводя экспертизы, пользуясь самым современным оборудованием — сканерами, тепловизорами, детекторами движения — команде оперативников на деле придется доказать, что преступник не сможет спрятать «концы в воду».

Сериал Акватория 1 сезон 19 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Акватория»