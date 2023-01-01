Биография

Дарья Перова – актриса театра и кино. Часто снимается в детективах и криминальных драмах. Также играла в некоторых известных мелодрамах. На счету несколько десятков кинопроектов. Родилась в 1987 году в Новосибирске. Актерскому мастерству обучалась в Академии театрального искусства в Санкт-Петербурге. Проходила курс Семена Яковлевича Спивака. Играла на сцене театра «За Черной речкой». Одна и наиболее известных театральных работ – постановка «Любовь и странствия прапорщика Гринева». Многие роли Дарьи Перовой в кино – это второстепенные персонажи телесериалов. Имеет несколько совместных проектов с режиссерами Алексеем Гусевым и Андреем Астраханцевым. Дебютным кинопроектом стал сериал «Литейный, 4», вышедший на экраны в 2008 году. В этот же год вышла вторая кинокартина, в которой снималась актриса, – сериал «Трудно быть мачо». В нем Перова сыграла дочь Чернокова, Наташу. Наиболее известные фильмы Дарьи Перовой – телевизионные сериалы «Знахарь», «Чужой район 3», «Колыбель над бездной» и «Григорий Р.». Также принимала участие в съемках таких кинокартин как «Улицы разбитых фонарей 11», «Странствия Синдбада», «Опергруппа 2», «Морские дьяволы. Смерч» и «Замок из песка».