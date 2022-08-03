Марина — современная девушка, у которой, казалось бы, есть все — интересная творческая работа состоятельный отец, готовый поддержать в любом начинании, и любящий молодой человек Антон. Единственное, чего ей не хватает для счастья — это полноценной семьи. Авария на прииске отца полностью переворачивает жизнь Марины, и те, кому она так доверяла, показывают себя с совершенно другой, нелицеприятной стороны.

