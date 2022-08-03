Аквамарин. Серия 1
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Аквамарин
1-й сезон
1-я серия
8.72020, Аквамарин. Серия 1
Мелодрама18+

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Аквамарин (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Марина — современная девушка, у которой, казалось бы, есть все — интересная творческая работа состоятельный отец, готовый поддержать в любом начинании, и любящий молодой человек Антон. Единственное, чего ей не хватает для счастья — это полноценной семьи. Авария на прииске отца полностью переворачивает жизнь Марины, и те, кому она так доверяла, показывают себя с совершенно другой, нелицеприятной стороны.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Аквамарин»