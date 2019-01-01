Широка страна моя родная! Крым
Wink
Детям
АБВГДейка
1-й сезон
Широка страна моя родная! Крым

АБВГДейка (сериал, 2019) сезон 1 серия 135 смотреть онлайн бесплатно

8.42019, Широка страна моя родная! Крым
Документальные, ТВ-шоу0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

"АБВГДейка" – развлекательно-обучающая программа для дошкольников, все уроки которой проходят в форме весeлого игрового спектакля. Персонажи программы – клоуны Клeпа, Шпилька, Гоша Пятeркин и учительница Светлана Юрьевна – не только готовят детей к школе, но и прививают им необходимые навыки существования в социуме. Программа снимается в виртуальной студии, что позволяет максимально разнообразить еe, создавая на телеэкране разные интерьеры и пейзажи.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Развивающие, ТВ-шоу, Документальные

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