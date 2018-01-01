Биография

Светлана Малюкова — российская актриса. Родилась в Москве 30 июля 1982 года. Окончила Международный славянский университет имени Державина, обучалась на курсе известного педагога Ю. Авшарова. Закончив вуз, начала свою профессиональную карьеру в театре Сатиры, и стала достаточно известной актрисой в театральной среде. Также Малюкова принимала участие в телепередачах — играла клоуна Шпильку в детской программе «АБВГДейка». Кинодебют Светланы Малюковой состоялся в мелодраме «Восемнадцать лун», в которой она исполнила одну из главных ролей. После удачного дебюта она снималась в таких известных фильмах и сериалах, как «Кулагин и партнеры», «Воронины», «Зона турбулентности», «Глухарь, возвращение», «Папины дочки. Новые». Также она дублировала киноленты «Отсутствие Эдема», «За гранью жизни».