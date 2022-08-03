Зона турбулентности
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Зона турбулентности

Зона турбулентности (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

7.02010, Зона турбулентности
Мелодрама80 мин18+

О фильме

Три новеллы – «Ирина», «Митя», «Сережа» – это три дня из жизни современной деловой женщины, ее взрослого сына и ее внука, о существовании которого отец и бабушка узнают лишь спустя пять лет после его рождения.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
7.0 IMDb