АБВГДейка (сериал, 2019) сезон 1 серия 96 смотреть онлайн бесплатно

"АБВГДейка" – развлекательно-обучающая программа для дошкольников, все уроки которой проходят в форме весeлого игрового спектакля. Персонажи программы – клоуны Клeпа, Шпилька, Гоша Пятeркин и учительница Светлана Юрьевна – не только готовят детей к школе, но и прививают им необходимые навыки существования в социуме. Программа снимается в виртуальной студии, что позволяет максимально разнообразить еe, создавая на телеэкране разные интерьеры и пейзажи.

