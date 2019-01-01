Москва-столица
Wink
Детям
АБВГДейка
1-й сезон
Москва-столица

АБВГДейка (сериал, 2019) сезон 1 серия 121 смотреть онлайн бесплатно

8.52019, Москва-столица
Документальный, ТВ-шоу0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

"АБВГДейка" – развлекательно-обучающая программа для дошкольников, все уроки которой проходят в форме весeлого игрового спектакля. Персонажи программы – клоуны Клeпа, Шпилька, Гоша Пятeркин и учительница Светлана Юрьевна – не только готовят детей к школе, но и прививают им необходимые навыки существования в социуме. Программа снимается в виртуальной студии, что позволяет максимально разнообразить еe, создавая на телеэкране разные интерьеры и пейзажи.

Сериал Москва-столица 1 сезон 121 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Развивающие, ТВ-шоу, Документальный
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

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