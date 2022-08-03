Приключения Буратино в АБВГДейке
Wink
Детям
АБВГДейка
1-й сезон
Приключения Буратино в АБВГДейке

АБВГДейка (сериал, 2019) сезон 1 серия 72 смотреть онлайн

8.52019, Приключения Буратино в АБВГДейке
Документальный, ТВ-шоу0+

Эта серия пока недоступна

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

"АБВГДейка" – развлекательно-обучающая программа для дошкольников, все уроки которой проходят в форме весeлого игрового спектакля. Персонажи программы – клоуны Клeпа, Шпилька, Гоша Пятeркин и учительница Светлана Юрьевна – не только готовят детей к школе, но и прививают им необходимые навыки существования в социуме. Программа снимается в виртуальной студии, что позволяет максимально разнообразить еe, создавая на телеэкране разные интерьеры и пейзажи.

Страна
Россия
Жанр
Развивающие, ТВ-шоу, Документальный
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг