А у нас во дворе (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Он — полицейский на пенсии по ранению, скучает по работе и поэтому пьет она — дворничиха из Узбекистана, разыскивает своего пропавшего мужа. Он не любит приезжих. Она ненавидит пьяниц. И, тем не менее, они отличная команда, способная раскрыть любое преступление…

