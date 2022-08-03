А у нас во дворе (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

А у нас во дворе. Сезон 1. Серия 6
2014, А у нас во дворе. Сезон 1. Серия 6
Детектив, Драма12+

Он — полицейский на пенсии по ранению, скучает по работе и поэтому пьет она — дворничиха из Узбекистана, разыскивает своего пропавшего мужа. Он не любит приезжих. Она ненавидит пьяниц. И, тем не менее, они отличная команда, способная раскрыть любое преступление…

Россия
Драма, Детектив
SD
53 мин / 00:53

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

