Фантастика, Криминал18+
11.22.63 (сериал, 2016) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Учитель английского языка отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди, но в результате сильно привязывается к той жизни, которая у него появилась в ушедшей эпохе.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Криминал, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ДСРежиссёр
Джеймс
Стронг
- Режиссёр
Джеймс
Франко
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актриса
Сара
Гадон
- Актёр
Джордж
Маккэй
- Актёр
Крис
Купер
- Актриса
Черри
Джонс
- Актёр
Дэниэл
Уэббер
- КДАктёр
Кевин
Дж. О’Коннор
- ЛФАктриса
Люси
Фрай
- ДКАктёр
Джонатан
Койн
- Актёр
Ник
Сирси
- КПСценарист
Куинтон
Пиплз
- ДХСценарист
Джо
Хендерсон
- БНСценарист
Брайан
Нельсон
- Продюсер
Брайан
Берк
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- ЭРХудожница
Элинор
Роуз Гэлбрейт
- ЭБХудожница
Элизабет
Бек
- РСХудожник
Роланд
Санчез
- КСХудожница
Кэрол
Спайэр
- АСОператор
Адам
Сушицки
- АХКомпозитор
Алекс
Хеффес