11.22.63. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
11.22.63
1-й сезон
1-я серия
9.32016, 11.22.63
Фантастика, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

11.22.63 (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Учитель английского языка отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди, но в результате сильно привязывается к той жизни, которая у него появилась в ушедшей эпохе.

Сериал 11 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «11.22.63»

Всё