Тайны дворцовых переворотов
Wink
Все подборки
Тайны дворцовых переворотов

Тайны дворцовых переворотов

Хроника истории России XVIII века от режиссера Светланы Дружининой с участием звезд кино.

Фильмы
Постер к фильму Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора 2000
9.1

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора

2000, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы 2000
9.2

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы

2000, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император 2001
9.2

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император

2001, 77 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 4. Падение Голиафа 2001
9.3

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 4. Падение Голиафа

2001, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора 2002
9.3

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора

2002, 111 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора 2002
9.2

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора

2002, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна! 2008
8.8

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!

2008, 150 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 1 2011
8.8

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 1

2011, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 2 2013
8.9

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 2

2013, 70 мин
Бесплатно