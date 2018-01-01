Тайны дворцовых переворотов
Хроника истории России XVIII века от режиссера Светланы Дружининой с участием звезд кино.
9.1
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора
2000, 79 мин
Бесплатно
9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 2. Завещание императрицы
2000, 83 мин
Бесплатно
9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император
2001, 77 мин
Бесплатно
9.3
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 4. Падение Голиафа
2001, 79 мин
Бесплатно
9.3
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора
2002, 111 мин
Бесплатно
9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора
2002, 102 мин
Бесплатно
8.8
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!
2008, 150 мин
Бесплатно
8.8
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 1
2011, 80 мин
Бесплатно
8.9
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 2
2013, 70 мин
Бесплатно