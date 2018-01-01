Мэрил Стрип
22 июня отмечает день рождения американская актриса Мэрил Стрип, абсолютная рекордсменка по количеству номинаций на премию «Оскар» (21 номинация, 3 победы). В честь праздника собрали коллекцию лучших фильмов и сериалов с её участием.
Охотник на оленей
1978, 176 мин
8.9
Нора Эфрон. Жизнь как материал
2016, 85 мин
8.3
Август
2013, 115 мин
8.8
Примадонна
2016, 106 мин
8.6
Железная леди
2011, 100 мин
Бесплатно
7.2
Адаптация
2002, 110 мин
Бесплатно
7.5
Танцы во время Луназы
1998, 90 мин
Бесплатно
8.8
Посвященный
2014, 93 мин
Бесплатно
8.7
Мой лучший любовник
2005, 101 мин
Бесплатно