Мэрил Стрип

22 июня отмечает день рождения американская актриса Мэрил Стрип, абсолютная рекордсменка по количеству номинаций на премию «Оскар» (21 номинация, 3 победы). В честь праздника собрали коллекцию лучших фильмов и сериалов с её участием.