Всегда говори «всегда» 8
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Всегда говори «всегда» 8

Всегда говори «всегда» 8 (сериал, 2012) смотреть онлайн

9.62012, Всегда говори «всегда» 8 1 сезон
Мелодрамы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сергей Барышев узнает, что ему в наследство достался домик в маленьком городке Полунино. Ольга с подругой Надей и младшими детьми едут в Полунино — развеяться накануне важного заказа («Солнечный ветер» выиграл крупный тендер) и заодно оформить наследство.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Всегда говори «всегда» 8»

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