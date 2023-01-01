Труффальдино из Бергамо
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Труффальдино из Бергамо

Труффальдино из Бергамо (сериал, 1976) смотреть онлайн

9.51976, Труффальдино из Бергамо 1 сезон
Комедии, Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Веселый и неутомимый балагур Труффальдино нанимается в услужение сразу к двум господам, живущим в разных номерах одного и того же отеля. Вскоре выяснится, что оба хозяина не только знакомы, но даже были в прошлом женихом и невестой, но до поры не знают, что другой находится рядом. А неутомимый Труффальдино успевает обслужить всех, да и себе найти невесту...

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Труффальдино из Бергамо»

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