Сын отца народов (сериал, 2013) смотреть онлайн
2013, Сын отца народов 1 сезон
Драмы, Русские18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Сериал о Василии Сталине позволит проследить за удивительной судьбой самого известного «мажора» первой половины XX века и с разных сторон посмотреть на его жизнь, полную крутых поворотов.
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Гинзбург
- СЩРежиссёр
Сергей
Щербин
- ГМАктёр
Гела
Месхи
- ВПАктёр
Василий
Прокопьев
- ИЕАктёр
Илья
Ермолов
- Актёр
Алексей
Вертков
- АНАктёр
Александр
Никольский
- Актёр
Анатолий
Гущин
- Актёр
Евгений
Сангаджиев
- КПАктриса
Кристина
Пакарина
- МЖАктриса
Мария
Жиганова
- АОАктёр
Артём
Осипов
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- ЕТСценарист
Евгений
Таганов
- ЕЦСценарист
Елена
Цвентух
- Сценарист
Анатолий
Чижиков
- Продюсер
Анатолий
Чижиков
- СКПродюсер
Сергей
Куликов
- НЧПродюсер
Наталья
Чижикова
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- ОШХудожник
Олег
Шароваров
- СЧХудожник
Сергей
Чижов
- ОУХудожник
Олег
Ухов
- ВВМонтажёр
Владимир
Воронин
- АВОператор
Антон
Вербин
- ИБОператор
Игорь
Бондарев
- СМКомпозитор
Сергей
Морозов
- ЛМКомпозитор
Людмила
Морозова