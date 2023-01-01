Sтуденты (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Знакомые персонажи любого вуза: алчный ректор, девушка, в которую влюблен весь курс, помешанные на компьютерных играх «гики», дружинники, переоценивающие значимость своей работы, самоуверенные пятикурсников и многие другие.



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