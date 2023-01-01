Стамптаун
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Стамптаун

Стамптаун (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Stumptown 1 сезон
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ветеран разведки Декс недавно вернулась из Афганистана: теперь ее основные спутники — ПТСР и долги. Чтобы наконец выбраться из ямы, в которую она загнала себя, героиня переквалифицируется в частного детектива, чтобы раскрывать запутанные дела с присущей ей настойчивостью и язвительностью.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Стамптаун»

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