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Сосны

Сосны (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Wayward Pines 2 сезона
Фантастика, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Агент ФБР Итан Берг едет в городок Уэйуорд Пайнс в штате Айдахо, где загадочным образом исчезли двое его коллег. В пути герой попадает в аварию, а, очнувшись в местной больнице, никак не может дозвониться до родных и начальства. Что за чертовщина творится в Уэйуорд Пайнс?

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сосны»

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