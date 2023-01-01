Северное сияние. Когда мертвые возвращаются
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Северное сияние. Когда мертвые возвращаются

Северное сияние. Когда мертвые возвращаются (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Северное сияние. Когда мертвые возвращаются 1 сезон
Детективы, Мистические12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На этот раз на карельском острове, с которым жизнь связала писательницу Агату Север, проходят съемки мистического триллера. Сцена гибели главной героини снимается на священном мысе, как вдруг в одну из сосен ударяет молния. Местные называют чрезвычайное происшествие предзнаменованием, возвещающим о возвращении мертвых с того света, а Агата пытается во всем разобраться.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Северное сияние. Когда мертвые возвращаются»

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