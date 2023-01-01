Презумпция невиновности (сериал, 2024) смотреть онлайн
2024, Презумпция невиновности 1 сезон
Драмы, Криминал18+
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Сюжет
Расти Сабич работает окружным прокурором в Чикаго. Несмотря на то, что у него есть жена, мужчина заводит тайный роман со своей коллегой, Каролин Полхемус. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда в прокуратуру поступает дело об ужасающем убийстве Каролин, и Расти поручают его расследо�вание. Пытаясь сохранить в тайне специфику своих отношений с жертвой, чтобы спасти свой брак, Расти только усугубляет положение и вскоре становится главным подозреваемым в убийстве.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- АСРежиссёр
Анне
Севитски
- РНАктриса
Рут
Негга
- РРАктриса
Ренате
Реинсве
- ЭМАктриса
Элизабет
Марвел
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- КРАктёр
Кингстон
Руми Сауфвик
- ТБАктёр
Тейт
Бёрчмор
- Актёр
Билл
Кэмп
- Актёр
О.
Т. Фагбенли
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- ДЭСценарист
Дэвид
Э. Келли
- СТСценарист
Скотт
Туроу
- ДЭПродюсер
Дэвид
Э. Келли
- Продюсер
Джейк
Джилленхол
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- ТБПродюсер
Тревор
Бэйкер
- ДПХудожник
Джон
Пэйно
- ТБМонтажёр
Тревор
Бэйкер
- ФНМонтажёр
Фил
Нил
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси