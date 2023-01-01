Презумпция невиновности
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Презумпция невиновности

Презумпция невиновности (сериал, 2024) смотреть онлайн

2024, Презумпция невиновности 1 сезон
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Расти Сабич работает окружным прокурором в Чикаго. Несмотря на то, что у него есть жена, мужчина заводит тайный роман со своей коллегой, Каролин Полхемус. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда в прокуратуру поступает дело об ужасающем убийстве Каролин, и Расти поручают его расследование. Пытаясь сохранить в тайне специфику своих отношений с жертвой, чтобы спасти свой брак, Расти только усугубляет положение и вскоре становится главным подозреваемым в убийстве.

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