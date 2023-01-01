Полный расколбас: Пищевая утопия
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Полный расколбас: Пищевая утопия

Полный расколбас: Пищевая утопия (мультсериал, 2024) смотреть онлайн

2024, Полный расколбас: Пищевая утопия 1 сезон
Мультфильмы, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сосиска Фрэнк и его товарищи живут в Пищевой утопии — райском месте, где им ничего не угрожает. Однако после ужасного наводнения им приходится искать общий язык с людьми, чтобы окончательно не исчезнуть с лица земли.

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